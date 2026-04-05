الإمارات.. أربعة إصابات باستهداف ميناء خورفكان

ووفقا للمكتب، بين المصابين شخص واحد من الجنسية النيبالية تعرض لإصابة بالغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ثلاث إصابات من الجنسية تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة.وجاء في بيان صدر عن سلطات الإمارة: "فيما يتعلق بالحادث الذي تم الإبلاغ عنه في وقت سابق من اليوم، الأحد 5 أبريل، في ميناء خورفكان، والذي نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة بعد اعتراضها بنجاح من قبل نظام الدفاع الجوي. ونتيجة للحادث، أُصيب مواطن نيبالي بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب ثلاثة مواطنين باكستانيين آخرين بجروح طفيفة إلى متوسطة".وذكرت الأنباء، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في موقع الحادث وتجري عملية التبريد، وتم التأكيد على أن فرق الاستجابة للطوارئ نجحت في التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية.