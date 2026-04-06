حرائق ودمار واسع.. إيران تشن هجمات صاروخية متتالية على إسرائيل

وأظهرت المقاطع المصورة، صواريخ إنشطارية في سماء ، كما أظهرت الفيديوهات لحظة سقوط الصورايخ في أكثر من مكان.واشتعلت الحرائق وأفيد عن أضرار كبيرة في مواقع مختلفة من حيفا إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.وأظهرت الصور اندلاع حريق في منطقة بتاح تكفا.كما ذكرت وسائل الاعلام ان صاروخا يبدو أنه سقط في مكان استراتيجي في تل أبيب حيث حظر نشر الصور والفيديوهات.بدورها، ذكرت صحيفة " " أن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب.وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه رصد رشقات صواريخ أطلقت من باتجاه مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه لا يسمح بمغادرة المنطقة المحظورة إلا بعد تلقي تعليمات واضحة.