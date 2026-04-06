الداخلية السورية تعلن القبض على متورطين في الاعتداء على السفارة الإماراتية

وأفادت السورية بأنها قد باشرت فورا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين "م.ص" و"ش.ع"، وفقا للأصول المتبعة.وأكدت أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يعد خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الدبلوماسية.وباشرت الداخلية السورية أمس بمتابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها.ويأتي ذلك بعد تأزم الوضع حول السفارة الإماراتية أمس عندما حاول محتجون الوصول إلى محيط السفارة، قبل أن تتدخل قوات الأمن السورية لمنعهم، ما أدى إلى تدافع واحتكاكات مباشرة بين الطرفين، دون ورود معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو توقيفات.