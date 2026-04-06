تفاصيل خطة وقف الحرب بين ايران والولايات المتحدة

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله ان " وأمريكا تلقتا خطة اتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار ثم اتفاقا نهائيا"، مبينا ان "خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط يتعين الموافقة عليها اليوم الاثنين".واضاف ان "قائد الجيش الباكستاني أجرى اتصالات منفصلة مع نائب الرئيس الأمريكي وويتكوف وعراقجي"، لافتا الى ان "الخطة ستقود لوقف فوري لإطلاق النار وفتح ويتم التوصل لاتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوما".وبين ان "مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات والإفراج عن أصولها"، مشيرا الى انه "سيتم صياغة مذكرة تفاهم يتم الانتهاء منها بواسطة باكستان وهي قناة الاتصال الوحيدة بالمحادثات".وذكر ان " تلقت مقترح باكستان وتجري مراجعته ولن تقبل مواعيد نهائية أو أي ضغوط"، موضحا ان "طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار".وأكد ان "طهران ترى أن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار".