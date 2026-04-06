"ساعات الحسم".. خطة باكستانية لإنهاء القتال وفتح "هرمز" وطهران تدوّن مطالبها

وقال المتحدث باسم بقائي، إن " لم تترك أي مصداقية للدبلوماسية من جانبها بسبب الإجراءات التي أظهرتها خلال العام الماضي"، مشيرا إلى أن " دمرت مسار الدبلوماسية بأبشع صورة في أقل من تسعة أشهر، وأن العالم يشهد أن ادعاءات أمريكا لا تتوافق مع أفعالها".وأضاف أن "الإجراءات الإرهابية الأمريكية في أخرجت مسألة الدبلوماسية من أجندتها أساسا.لكن فيما يتعلق بالدبلوماسية، نحن ملزمون بأداء واجبنا. ومع ذلك، المهم الآن هو أن كل تركيزنا في الظروف الراهنة منصب على الدفاع عن كيان إيران، ويجب أن ندعم هذه الملحمة والتضحية بكل ما نستطيع".وردا على سؤال: هل هناك خطة جديدة لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا؟قال بقائي إن "المفاوضة لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الإنذار والجريمة والتهديد/ أوصلنا مواقفنا عبر الوسطاء".وتابع: "عندما تم طرح الخطة الأمريكية المكونة من 15 مادة، أعلنا أن مثل هذه المقترحات مفرطة في الطموح وغير معقولة وغير منطقية، ولم تكن مقبولة لدينا بأي حال. نحن نقوم بناء على مصالحنا واعتباراتنا بتدوين مجموعة المطالب التي كانت ولا تزال لدينا، ولا نخجل من أن نصرخ بمطالبنا وحقوقنا المشروعة والمنطقية".وأضاف: "أن تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطرح وجهات نظرها بسرعة وشجاعة في مقابل خطة ما، لا ينبغي اعتباره بأي حال دليلا على التراجع أمام العدو. لقد قمنا بإعداد ردودنا، وسنعلن بوضوح عن كيفية الإعلان عنها كلما دعت الحاجة؛ ليس من الغريب أن ينقل الوسطاء وجهات نظر الطرفين. هذه المواقف طرحت ونقلت عبر الوسطاء منذ البداية، ولا يزال نقل هذه الرسائل أمرا طبيعيا يستمر".وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع الاثنين قوله إن إيران والولايات ‌المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال القتالية، ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح ⁠مضيق هرمز.وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من ‌مرحلتين، ⁠ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.وقال المصدر "يجب الاتفاق على جميع العناصر ⁠اليوم"، مضيفا أن التفاهم الأولي سيصاغ في شكل مذكرة ⁠تفاهم تستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة ⁠الاتصال الوحيدة في المحادثات.بدوره، نقل موقع أكسيوس الأمريكي اليوم عن مصادر قولها إن مفاوضات تجري بين وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يجرون مناقشات حول بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، قد يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وذلك وفقا لأربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات.وأشارت المصادر إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ 48 ساعة القادمة ضئيلة. إلا أن هذه المحاولة الأخيرة هي الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب، قد يشمل شن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية، وردا على منشآت الطاقة والمياه في دول .ونقل الموقع عن المصادر تأكيدها أن عدة مقترحات قدمت لإيران لكنها لم ترد عليها بشكل إيجابي حتى الآن.ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات تجري بصورة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا.