إيران تشكك بالرواية الأمريكية لإنقاذ الطيار وتتحدث عن "عملية خداع لسرقة اليورانيوم"

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي، إنه "لا يزال هناك تساؤل وغموض بشأن العملية الأمريكية التي انتهكت الأجواء الإيرانية، حيث أن النقطة المزعومة كانت لاختفاء في كهكيلويه وبوير أحمد، أما النقطة التي حطت فيها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان كانت بعيدة جدا عن تلك النقطة، لذا هناك احتمال أن تكون العملية عملية خداع لسرقة اليورانيوم الإيراني".وأكد بقائي أن "جوهر الأمر هو أن عمليتهم كانت فاشلة بشكل واضح، وكانت فضيحة كارثية لهم، شكلت "طبس الثانية"، ومن هذا المنطلق شملنا العون الإلهي".وأضاف أنه "في الوقت الذي كانوا يزعمون فيه أن قدرة تراجعت، حدث هذا، لكن الإيرانيين أثبتوا أنهم ما زالوا يحبطون العدو".وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن قوات أمريكية خاصة، نفذت عملية على الأراضي الإيرانية وأنقذت الطيار الذي أسقطت طيارته الخميس الماضي.وقالت تقارير إعلامية إن الCIA نفذت عملية "تضليل" أثناء العملية ما مكن القوات الأمريكي من إتمام المهمة.وشككت إيران في هذه الرواية منذ البداية ونشرت صورا لحطام الطائرة، مؤكدة أن عملية الإنقاذ فشلت.