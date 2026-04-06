خطة أمريكية إسرائيلية جاهزة لضرب منشآت الطاقة الإيرانية

ونقل الموقع عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وشرق أوسطية مطلعة على الوضع لم يسمها، قولهم: "الخطة العملياتية لقصف واسع النطاق للمنشآت الطاقوية الإيرانية في إطار الحملة المشتركة بين وإسرائيل باتت جاهزة للتنفيذ".وتأتي هذه التطورات في خضم مشهد بالغ التعقيد، يجمع بين التلويح باستخدام القوة والانخراط في مسارات دبلوماسية متوازية.فمن جهة أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري "محادثات معمقة" مع ، مبديا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام، غير أنه في الوقت ذاته لم يخف تهديداته بضرب محطات الطاقة والجسور، والمطالبة برفع القيود المفروضة على ، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية.في المقابل، نفت قطعيا وجود أي تواصل مباشر مع الجانب الأمريكي، مؤكدة في الوقت نفسه أن طهران تلقت رسائل عبر وسطاء تعرب عن رغبة في فتح حوار لإنهاء التصعيد.وتصاعدت حدة المواجهة منذ الـ28 من شباط الماضي، حين بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات عسكرية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية طالت العاصمة طهران، فردّت بضربات مضادة استهدفت الأراضي الإسرائيلية والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، في مشهد ينذر بانزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة ذات تداعيات إقليمية ودولية بالغة الخطورة.