وزير الداخلية الإيراني يعلن جاهزية 12 مليون متطوع

‎وقال مؤمني في تصريح له: "نحن نقدر تضحيات الشعب وإخلاصه، وملحمة حضوره المشرفة، ونحن مستعدون لتشكيل صف واحد وسد منيع بجانب الملايين من محبي ، ونضمنهزيمة المعتدين على أرضنا".وأضاف الوزير الإيراني أن إعلان أكثر من 12 مليون شخص من مختلف فئات الشعب، خلال أقل من عشرة أيام، استعدادهم للدفاع عن الوطن ومواجهة تهديدات وهجمات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين والصهاينة"، يعبر عن عمق حب الشعب لوطنه وتمسكه بالدفاع عنه في أحلك الظروف.