الكرملين ينتقد تصريحات ترامب النابية تجاه إيران

‎يأتي ذلك بعد أن كتب أمس الأحد بأسلوب استفزازي لافت: "افتحوا المضيق أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم"، مستخدما كلمة نابية ضمن منشوره.‎وهدد ترامب بأن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بـ"يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في ، في إشارة صريحة إلى ضربات عسكرية مرتقبة تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.‎وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي اليوم الاثنين: "لقد اطلعنا على هذه التصريحات، ونفضل عدم التعليق عليها".