"مرونة" واشنطن تصطدم بـ "شكوك" طهران.. هل ينجح ترامب في انتزاع هدنة الـ 45 يوماً؟

ونقلت الصحيفة عن وسطاء إقليميين قولهم إنهم أبلغوا المسؤولين الإيرانيين بأن الرئيس الأمريكي ، ورغم لغة التهديد المستمرة، يبدو "متلهفاً" وراغباً بشدة في إعلان هدنة شاملة في المنطقة.وبحسب التقرير، فإنه رغم هذه المرونة التي أظهرتها ، إلا أن لا تزال تنظر بعين الشك إلى النوايا الأمريكية؛ إذ يخشى المسؤولون الإيرانيون من أن تتخذ مقترح "الهدنة لمدة 45 يوماً" ذريعةً لكسب الوقت، واستغلالها في استكمال التحضيرات العسكرية لشن هجمات أكثر حدة في المستقبل.تأتي هذه المساعي الرامية لإعلان التهدئة في وقت بلغت فيه التوترات في الشرق الأوسط مستويات خطيرة. وأشارت مصادر إخبارية إلى أن دولاً إقليمية، إلى جانب باكستان، تقود جهود وساطة مكثفة للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين الطرفين.ويهدف مقترح الهدنة (45 يوماً) إلى خلق مناخ ملائم لإجراء مفاوضات أعمق وتقليل حدة الصراع في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على تأمين الملاحة في وحماية خطوط إمدادات من المخاطر.يُذكر أن ، رغم توجيهها سلسلة من التهديدات شديدة اللهجة لإيران في الآونة الأخيرة، تواصل التعبير عن رغبتها في الوصول إلى تسوية دبلوماسية، لتجنب انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة قد تخرج عن نطاق السيطرة.