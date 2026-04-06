بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب لبنان

وبحسب ، بلغت قوة الهزة نحو 4.5 درجات، فيما أظهرت بيانات أولية عن المركز أن مركزها يقع على بُعد نحو 61 كيلومتراً غرب مدينة ، وقد وقعت عند الساعة 10:52:15 بالتوقيت المحلي.وفي وقت لاحق, أفاد للجيوفيزياء بأنه سجّل عند الساعة 10:52 قبل ظهر اليوم الاثنين 6 نيسان 2026، هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر، حُدّد موقعها في البحر اللبناني، وقد شعر بها عدد من المواطنين.