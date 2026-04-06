أول تعليق من البيت الأبيض على مقترح وقف الحرب

وقال مسؤول رفيع في ، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الرئيس لم يقر أي خطة حتى الآن، وإن عملية "الغضب الملحمي" مستمرة.وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأمريكي سيدلي بمزيد من المعلومات حول هذا الملف خلال مؤتمره الصحفي المرتقب المقرر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت .جاء ذلك ردا على تقارير نشرها موقع "أكسيوس"، أشارت إلى أن وطهران والوسطاء الإقليميين يتداولون إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة تمثل المرحلة الأولى من خارطة طريق ثنائية المراحل لإنهاء النزاع.وعلى الرغم من تأكيد يوم الأحد أن بلاده تخوض "مفاوضات معمقة" مع ، وأن التوصل إلى صفقة بات ممكنا بحلول الثلاثاء، فإن نفت من جهتها وجود أي حوار مباشر مع واشنطن، مع إقرارها بتلقي رسائل أمريكية عبر وسطاء تعرب عن رغبة واشنطن في فتح قنوات للتفاوض.وكانت وإسرائيل قد أطلقتا في الـ28 من فبراير الماضي سلسلة غارات استهدفت مواقع إيرانية، بما فيها العاصمة طهران، فردّت إيران بضربات انتقامية طالت الأراضي الإسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.