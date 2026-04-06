ترامب عن إيران: الثلاثاء هو الموعد النهائي

وقال في كلمة له تابعتها ان "المقترح بشأن وقف إطلاق النار مع ليس جيدا بما فيه الكفاية لكنه خطوة مهمة"، مبينا ان "الثلاثاء هو الموعد النهائي".واضاف "يمكن لإيران أن تنهي الحرب إذا فعلوا ما يتوجب عليهم والمفاوضون الإيرانيون حاليا أكثر عقلانية"، مشيرا إلى "اني استخدمت لغة فظة مؤخرا لإيصال ما أقصده بشأن الحرب".وتابع ان "هدف الحرب هو منع إيران من التوصل إلى سلاح نووي"، لافتا الى ان " الحرب قد تنتهي سريعا للغاية إذا فعل الإيرانيون ما يتعين عليهم فعله".وبين ان "الايرانيين يرفضون الاستسلام وإذا تمسكوا بموقفهم لن تكون لديهم أي جسور أو محطات كهرباء"، موضحا أنه "إذا لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه أوباما لكانت انتهت".وذكر "لو كان لدي خيار لفضلت الاستيلاء على النفط الإيراني ولحصلت على الكثير من المال"، لافتا إلى أن "هناك أشياء يمكن القيام بها أسوأ من قصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية".وتابع " لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط الإيراني لكن الأمريكيين يريدون أن يعود جنودنا للديار"، مشيرا اﻟﻰ ان "الشعب الإيراني يريد أن يسمع صوت القنابل لأنه يريد الحرية".وذكر ان "القيادة الجديدة التي نتعامل معها في إيران ليست متطرفة بالدرجة التي كان عليها من سبقوه"، لافتا الى "اننا أرسلنا الأسلحة إلى إيران لكن الأشخاص الذين وصلتهم احتفظوا بها وسنحاسبهم على ذلك".وبين ان "45 ألف متظاهر قتلوا خلال المظاهرات الأخيرة في إيران"، موضحا "اننا طيارين من أرض العدو ونعمل على تأمين جنودنا في منطقة المعركة".واكد ان "إيران لا تزال تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيرة"، لافتا الى "اننا سحقنا إيران ولا تستطيع الرد وليست لديها أي قدرة".واشار الى "اننا إذا غادرنا الآن فستحتاج إيران إلى 15 عاما للعودة إلى حالتها الطبيعية ولن نسمح للمختلين بامتلاك السلاح النووي"، مشددا "أريد أن أنجز المهمة".