ابرز شروط طهران لوقف الحرب
دوليات
2026-04-06 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,263 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
ذكرت وسائل إعلامية، الشروط الأساسية التي وضعتها
طهران
للموافقة على وقف إطلاق النار مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
وأفادت "إرنا" بأن
إيران
ردت بالرفض على مقترح أمريكي تم تسليمه عبر باكستان، مؤكدة أن شروط
طهران
لوقف الحرب يجب أن تشمل "إنهاء النزاعات في المنطقة بشكل كامل، ورفع العقوبات، وإعادة الإعمار، وبروتوكولا للمرور الآمن عبر
مضيق هرمز
".
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية عن وجود مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بين
الولايات المتحدة
وإيران، يجري تداوله حاليا.
ونقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في
البيت الأبيض
أن خطة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما هي "إحدى الأفكار العديدة التي تُناقش حاليا"، لكنها لم تحصل على موافقة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بعد، ومن المتوقع أن يعلن
ترامب
مزيدا من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن وسطاء من مصر وباكستان وتركيا أرسلوا مقترحا إلى كل من إيران والولايات المتحدة، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز، لإتاحة الفسحة أمام إيجاد حل لإنهاء الحرب.
وأكدت شبكة "سي إن إن" أن الدول الساعية لإنهاء الحرب أعدت هذا المقترح، مشيرة إلى أن ترامب لم يوافق عليه بعد، وأن العملية العسكرية الأمريكية ما زالت مستمرة بوتيرة متسارعة.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي أن باكستان ترى أن
قائد الحرس الثوري الإيراني
أحمد وحيدي
هو من يتخذ القرارات فعليا في إيران، وأنه مقتنع بانتصار بلاده في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضحت التقييمات
الباكستانية
أن وحيدي غير مستعد للموافقة على أي تنازلات، وأن إيران تمتلك نحو 15 ألف صاروخ باليستي وحوالي 45 ألف طائرة مسيرة.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.
مقالات ذات صلة
أبرز الشخصيات الإيرانية التي اغتيلت في الحرب
03:39 | 2026-03-28
إعلام أمريكي يكشف عن ثلاثة شروط إيرانية لوقف إطلاق النار
17:42 | 2026-03-11
الأعرجي للسفير التركي: العراق أجرى عدة الاتصالات لوقف الحرب الدائرة
06:37 | 2026-03-23
استطلاع: 66% من الأمريكيين يؤيدون التفاوض مع إيران لوقف الحرب
11:27 | 2026-03-21
ايران
شروط
قائد الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الحرس الثوري
سومرية نيوز
الباكستانية
