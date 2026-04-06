ابرز شروط طهران لوقف الحرب

وأفادت "إرنا" بأن ردت بالرفض على مقترح أمريكي تم تسليمه عبر باكستان، مؤكدة أن شروط لوقف الحرب يجب أن تشمل "إنهاء النزاعات في المنطقة بشكل كامل، ورفع العقوبات، وإعادة الإعمار، وبروتوكولا للمرور الآمن عبر ".وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية عن وجود مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بين وإيران، يجري تداوله حاليا.ونقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في أن خطة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما هي "إحدى الأفكار العديدة التي تُناقش حاليا"، لكنها لم تحصل على موافقة الرئيس الأمريكي بعد، ومن المتوقع أن يعلن مزيدا من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن وسطاء من مصر وباكستان وتركيا أرسلوا مقترحا إلى كل من إيران والولايات المتحدة، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز، لإتاحة الفسحة أمام إيجاد حل لإنهاء الحرب.وأكدت شبكة "سي إن إن" أن الدول الساعية لإنهاء الحرب أعدت هذا المقترح، مشيرة إلى أن ترامب لم يوافق عليه بعد، وأن العملية العسكرية الأمريكية ما زالت مستمرة بوتيرة متسارعة.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي أن باكستان ترى أن هو من يتخذ القرارات فعليا في إيران، وأنه مقتنع بانتصار بلاده في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.وأوضحت التقييمات أن وحيدي غير مستعد للموافقة على أي تنازلات، وأن إيران تمتلك نحو 15 ألف صاروخ باليستي وحوالي 45 ألف طائرة مسيرة.يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.