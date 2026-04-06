مجتبى خامنئي يصدر بيانا جديدا

وقال السيد الخامنئي في بيان ورد لـ ، "مرة أخرى، لجأ العدو الأمريكي - الصهيوني الذي واجه هزائم متتالية في الحرب المفروضة على الأمة والمقاتلين الشجعان في وفي مخططاته الشريرة، إلى سلاح الإرهاب الصهيوني الدائم واغتيال أحد قادة المجتمع الاستخباراتي والأمني في البلاد القائد اللواء سيد ، الذي بذل جهودًا كثيرة وصامتة لعقود في مجالات الأمن والاستخبارات والدفاع في البلاد".واضاف انه "نال شرف الاستشهاد، لكن صفوف المقاتلين والمجاهدين في سبيل الحق والحق في الإسلامية والقوات المسلحة المخلصة، هي صفوف طويلة ومتينة بحيث لا يمكن للاغتيال والجريمة أن تخل بمبادئهم الجهادية".وتابع "أهنئ وأعزي عائلة هذا القائد المجهول والشجاع، وزملاءه وقادة منظمة استخبارات حرس الإسلامية".