ترامب يطلق وصفا مثيرا على الأمريكيين المعارضين للحرب على إيران

وقال للصحفيين: "إنهم (الأمريكيون الذين يعارضون الحرب مع - المحرر) حمقى، لأن هذه الحرب تدور فقط حول شيء واحد لا غير: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية".

وبحسب استطلاع للرأي أجرته جامعة ماساتشوستس في أواخر آذار الماضي، عارض 42% من الأمريكيين بشدة أي عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، بينما اعتقد 28% أن الهجوم على إيران لن يؤدي إلا إلى ، ورأى 42% أنه لن ينقذ الأرواح الأمريكية، ورأى 41% أن ترامب لا يولي الأولوية.



علاوة على ذلك، عارض أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع بشدة أي عملية برية في إيران.



وفي 28 شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.