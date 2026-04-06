الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة في بغداد

وأفادت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان رسمي بأن هذه العمليات جاءت في إطار "الموجة المركبة والشاملة الـ98 من عملية "الوعد 4".وأشر البيان إلى أن قاعدة "العديري" تعرضت لضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة، أسفرت عن تدمير موقع المروحيات ومرافق إيواء القوات الأمريكية.وأضاف البيان أن قاعدة " " في العاصمة العراقية استهدفت بعمليات نفذتها "المقاومة الإسلامية في "، طالت مراكز التجمع والسيطرة القيادية فيها.كما أعلن استهداف 5 مواقع لجماعات معارضة في شمال العراق بطائرات مسيّرة، عقب رصدها ومتابعتها استخباراتيا.وختم البيان بتهديد صريح، أكد فيه الحرس الثوري أنه سيردّ بـ"عقوبة قاسية جدا" على ما وصفه بـ"الأفعال الإرهابية" التي جرت الليلة الماضية.