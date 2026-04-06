ترامب: يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون الغد

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أنه يمكن القضاء على في ليلة واحدة، مشيرا الى أنها قد تكون ليلة الغد.



وقال في كلمة له، "نحن هنا اليوم لنحتفل بنجاح واحدة من أضخم عمليات البحث القتالية"، مردفا "يمكن القضاء على في ليلة واحدة وقد تكون ليلة الغد".

وأضاف "مهمة البحث عن الجنديين الأمريكيين وإنقاذهما في إيران واحدة من أكثر العمليات تعقيدا وخطورة"، مشيرا الى أن "المشاركين في إنقاذ أحد الجنديين الأمريكيين في إيران واجهوا إطلاق النيران من مسافة قريبة".

ولفت ترامب "نشرنا قواتنا في 7 أماكن مختلفة لتضليل القوات الإيرانية أثناء عملية إنقاذ "، مضيفا "إنقاذ الجندي الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة و48 طائرة للتزويد بالوقود".

وتابع "تسريب المعلومات من وسائل إعلام بخصوص فقدان الاتصال بطيارينا يمس بالأمن القومي لبلادنا"، مشددا بالقول "سنكشف هوية الشخص الذي سرب معلومات فقدان الاتصال بالطيار الأمريكي ونقدمه للمحكمة".