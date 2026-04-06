إيران تهاجم موقف الاتحاد الأوروبي: نفاق وإفلاس أخلاقي

وفي وقت سابق، ندد رئيس بالهجمات على الأهداف المدنية في ، ودعا إلى "وقف الهجمات على دول المنطقة".وقالت في تعليق على منصة التواصل الاجتماعي X: "عار. ملايين الأوروبيين الواعين يدينون جرائم الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، لكن المسؤول الأعلى في لا يستطيع حتى أن ينطق بكلمة " " ويلقي باللوم بدلا من ذلك على إيران".وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي إيران يوم الثلاثاء بـ "يوم الجسور ومحطات الطاقة"، داعيا إلى إعادة فتح أو أن يعيش الإيرانيون "في ".في 28 شباط الماضي، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.