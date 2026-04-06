الأمم المتحدة: قصف محطات الطاقة في إيران ستكون انتهاكا للقانون الدولي

وقال ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي لإيران: "كنا قلقين إزاء الخطاب الذي تضمنه هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كانت فيه تهديدات بالهجمات الأمريكية على محطات الطاقة والجسور وغيرها من البنية التحتية".

وأضاف أن مثل هذه الضربات "ستمثل انتهاكا للقانون الدولي".



وكان الرئيس الأمريكي قد طالب ، يوم الأحد، بفتح حتى يوم الثلاثاء المقبل، مهددا بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران إن لم تنفذ مطالب .