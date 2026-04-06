وزارة الحرب الاميركية: إيران ستشهد اليوم أكبر عدد من الضربات

وكان وزير الحرب الأمريكي قد قال في تصريحات سابقة، إن الأيام المقبلة من الحرب التي تشّنها وإسرائيل على ستكون "حاسمة".وأضاف في مؤتمر صحافي في البنتاغون أن "إيران تدرك ذلك، ولا يمكنها فعل شيء عسكريًا إزاءه"، مشيرًا إلى أنه تفقد في الآونة الأخيرة عسكرية أمريكية منتشرة بالشرق الأوسط في إطار هذه الحرب.وأعلن هيغسيث أن الرئيس الأمريكي "مستعد لإبرام اتفاق" مع إيران، وعلى النظام الإيراني الجديد أن يتحلى بالحكمة ويفعل ذلك، محذرًا في الوقت ذاته من أن الحرب "ستشتد" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.وأضاف أن لديها خيارات أكثر، بينما إيران لديها خيارات أقل، مشيرًا إلى انخفاض عدد الصواريخ التي تطلقها إيران بشكل يومي.