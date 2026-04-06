اتصال بين عراقجي ونظيره القطري.. طهران تكشف التفاصيل

المرة الأخيرة التي ذكرت فيها الخارجية الإيرانية عن المحادثة بين الوزيرين، كانت قبل اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع في 28 شباط الماضي، وقد تعرضت قاعدة العديد الجوية الأمريكية في لهجمات إيرانية عدة مرات.وقالت الوزارة الإيرانية في بيانها اليوم: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة والعالم، كما ناقشا العلاقات الثنائية".وخلال المحادثة، صرح عراقجي أيضا برغبة إيران في الحفاظ على العلاقات مع قطر وتحسينها، مشيرا إلى أن الوضع الحالي مرتبط حصريا بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران واستخدام القواعد في دول المنطقة لمهاجمة إيران.من جانبه، أكد الوزير على ضرورة إنهاء الصراع فورا واستعادة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.