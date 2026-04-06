ترامب يعلن عزمه الترشح لرئاسة فنزويلا

وقال مازحا في مؤتمر صحفي حول الوضع في : "بعد أن أتجاوز هذه الأزمة، قد أذهب إلى فنزويلا".وأضاف: "سأتعلم بسرعة، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. أنا بارع في اللغات. سأذهب إلى فنزويلا وسأترشح للرئاسة".يذكر أن نفذت في أوائل كانون الثاني الماضي عملية عسكرية واعتقلت الرئيس الفنزويلي وزوجته، اللذين تم نقلهما إلى الولايات المتحدة للمحاكمة في تهم الضلوع في تهريب ، الأمر الذي نفاه الرئيس الفنزويلي مرارا.وبعد القبض على وتولي نائبته منصب الرئاسة الفنزويلية مؤقتا، أجرت الولايات لامتحدة اتصالات مع السلطات الفنزويلية لبحث قضايا الأمن والطاقة، بما في ذلك مشاركة الولايات المتحدة في استثمار حقول النفط الفنزويلية، فيما يستمر الحصار الأمريكي على فنزويلا لمنعها من تصدير النفط.