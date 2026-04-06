إعلام إسرائيلي يكشف أسباب إلغاء عملية التقدم شمال نهر الليطاني

وجاء في تقرير القناة: "قوة من الجيش الإسرائيلي من المظليين والهندسيين كانت تنوي قبل أسبوع ونصف الأسبوع عبور والتقدم نحو الشمال، لكنها ووجهت بمقاومة من ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3".

وأضاف التقرير: "القوات انسحبت وتركت خلفها 3 جرافات، والعملية ألغيت، وقرر الجيش عدم توسيع عملياته إلى شمال الليطاني".



ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورا للجرافات التي تركها الجيش الإسرائيلي خلفه بعد مهاجمته من قبل مقاتلي حزب الله.



وكانت وسائل الإعلام قد نشرت تفاصيل الحادث وكيف أن جنود الجيش الإسرائيلي هربوا من المكان بعد مهاجمتهم.