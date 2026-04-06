الصحة الإسرائيلية تعلن حصيلة المصابين منذ بداية الحرب

وجاء في البيان: "7142 حصيلة المصابين منذ بداية الحرب وحتى الساعة 18:00 مساء".وأشار بيان الوزارة إلى أن "منهم حالتان حرجتان و14 حالة صعبة".يأتي هذا البيان في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.وكانت تقارير قد تحدثت عن مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار، وسط تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة.