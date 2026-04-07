صحيفة بريطانية تتحدث عن صحة مجتبى خامنئي: حالته حرجة

ووفقا للمذكرة الدبلوماسية التي اطلعت عليها الصحيفة، والتي تستند إلى استخبارات أمريكية وإسرائيلية، فإن " فاقد للوعي ويعاني من حالة طبية خطيرة".ولم يظهر مجتبى خامنئي بشكل علني منذ بدء الحرب، حيث اقتصرت رسائله المنسوبة إليه على ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.وفي تطور ذي صلة، أشار التقرير إلى أن جثمان المرشد الأعلى السابق يتم تجهيزه للدفن في مدينة قم أيضا.وجاء هذا الكشف بعد ساعات من الرئيس الأمريكي لإيران، حيث منحها مهلة تنتهي مساء الثلاثاء الساعة الثامنة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لعقد صفقة، مهددا بأنه لن يكون هناك "جسور ولا محطات طاقة" بعد انتهاء المهلة.وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "هذه فترة حرجة"، مشيرا إلى أن " منحت 10 أيام بعد أن طلبت تمديدا لمدة سبعة أيام".واكد ان "المهلة تنتهي الثلاثاء، وأن ستواجه العصر الحجري إذا لم تلتزم".واعترف الرئيس الأمريكي بأن بلاده كانت تتعامل مع إيران أقوى بكثير عند اندلاع الحرب في 28 شباط، لكنه أضاف أن " تمكنت من قطع رأس النظام"، مشددا على أن "هذه الخطوات كان ينبغي أن تتخذ قبل 47 عاما".ونفت السلطات الإيرانية مرارا هذه المزاعم، مؤكدة أن "خامنئي يتمتع بصحة جيدة وأن غيابه عن الظهور العلني يعود لاعتبارات أمنية بحتة".وشدد أن "المرشد الأعلى الجديد بخير"، متعهدا أن "يراه الجميع قريبا".وفي صباح الأحد 1 اذار، أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد علي خامنئي.وفي ليلة 9 اذار، أكد مجلس خبراء إيران انتخاب مجتبى خامنئي، نجل آية الله علي خامنئي، كمرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية.