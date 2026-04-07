قصف جوي يستهدف مقرات للحشد في القائم
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
صحيفة بريطانية تتحدث عن صحة مجتبى خامنئي: حالته حرجة
دوليات
2026-04-07 | 01:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,301 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى
خامنئي
يتلقى العلاج الطبي في مدينة قم، وهو في حالة حرجة قد تمنعه من المشاركة في أي عملية صنع قرار.
ووفقا للمذكرة الدبلوماسية التي اطلعت عليها الصحيفة، والتي تستند إلى استخبارات أمريكية وإسرائيلية، فإن "
خامنئي
فاقد للوعي ويعاني من حالة طبية خطيرة".
ولم يظهر مجتبى خامنئي بشكل علني منذ بدء الحرب، حيث اقتصرت رسائله المنسوبة إليه على ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.
وفي تطور ذي صلة، أشار التقرير إلى أن جثمان المرشد الأعلى السابق
علي خامنئي
يتم تجهيزه للدفن في مدينة قم أيضا.
وجاء هذا الكشف بعد ساعات من
إنذار
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لإيران، حيث منحها مهلة تنتهي مساء الثلاثاء الساعة الثامنة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لعقد صفقة، مهددا بأنه لن يكون هناك "جسور ولا محطات طاقة" بعد انتهاء المهلة.
وقال
ترامب
في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "هذه فترة حرجة"، مشيرا إلى أن "
واشنطن
منحت
طهران
10 أيام بعد أن طلبت تمديدا لمدة سبعة أيام".
واكد ان "المهلة تنتهي الثلاثاء، وأن
إيران
ستواجه العصر الحجري إذا لم تلتزم".
واعترف الرئيس الأمريكي بأن بلاده كانت تتعامل مع إيران أقوى بكثير عند اندلاع الحرب في 28 شباط، لكنه أضاف أن "
الولايات المتحدة
تمكنت من قطع رأس النظام"، مشددا على أن "هذه الخطوات كان ينبغي أن تتخذ قبل 47 عاما".
ونفت السلطات الإيرانية مرارا هذه المزاعم، مؤكدة أن "خامنئي يتمتع بصحة جيدة وأن غيابه عن الظهور العلني يعود لاعتبارات أمنية بحتة".
وشدد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
أن "المرشد الأعلى الجديد بخير"، متعهدا أن "يراه الجميع قريبا".
وفي صباح الأحد 1 اذار، أعلن التلفزيون الإيراني رسميا مقتل المرشد علي خامنئي.
وفي ليلة 9 اذار، أكد مجلس خبراء إيران انتخاب مجتبى خامنئي، نجل آية الله علي خامنئي، كمرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية.
مقالات ذات صلة
ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للمرشد الايراني الجديد مجتبى خامنئي؟
10:27 | 2026-03-27
الخارجية الأمريكية: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجتبى خامنئي
13:39 | 2026-03-13
"رويترز" تكشف عن اصابة المرشد الايراني الجديد سيد مجتبى خامنئي
09:35 | 2026-03-11
ترامب: لست راضيا عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الإيراني
11:53 | 2026-03-09
