السعودية تغلق جسر الملك فهد مع البحرين

وقالت مؤسسة الملك فهد، إنه "إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في خلال الساعات الماضية تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازيا". ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي لإيران بفتح في الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء.وقال الرئيس الأمريكي إن "أبواب الجحيم" ستفتح على في حال لم تلتزم بالمهلة، وسيعيدها إلى "العصر الحجري".ويبلغ طول الجسر الذي افتتح في العام 1986، نحو 25 كم، وبعرض 23 مترا، ويبدأ من الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية، وينتهي عند قرية الجسرة في .