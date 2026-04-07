الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على مجمع بتروكيميائي إيراني في شيراز

وقال في بيان: "أنجز أمس (الاثنين) غارة جوية واسعة استهدفت عدة مناطق في مستهدفًا بنى تحتية مركزية تابعة للنظام الإيراني".وأضاف: "في إطار هذه الطلعة الهجومية هاجم جيش الدفاع في مصنعا بتروكيميائيا إضافيا كانت تستخدمه القوات المسلحة الإيرانية لإنتاج حمض النتريك والذي يمثل مادة أساسية لإنتاج المتفجرات ومواد أخرى تدخل في عمليات تطوير الصواريخ الباليستية".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "من خلال هذه الضربة وسع جيش الدفاع من ضرب قدرات النظام العسكرية مع التركيز على قدرات إنتاج الوسائل القتالية التي اعتمدت على المكونات التي يتم إنتاجها في هذا المصنع".ولفت إلى أن "هذا المجمع يعد واحدا من المجمعات القليلة المتبقية لإنتاج مكونات كيميائية حيوية للمتفجرات ومواد تستخدم في الصواريخ الباليستية في إيران، وذلك بعد أن هاجم جيش الدفاع أكبر مجمع بتروكيميائي في إيران وكذلك المجمع البتروكيميائي في ماهشهر".وتابع أنه "في المقابل هاجم جيش الدفاع موقعا واسع النطاق لمنظومة الصواريخ الباليستية في إيران. ومن هذا الموقع، أطلق عناصر المنظومة عشرات الصواريخ باتجاه أراضي . ‏وقد تم استهداف الموقع أثناء تواجد جنود وقادة من منظومة الصواريخ داخله، حيث كانوا يعملون على التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة ودول أخرى".