إيران تقدم مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب

وكشف مسؤولان إيرانيان كبيران أن المقترح يتضمن ضمانات بعدم مهاجمة مجددا، ووقف الضربات الإسرائيلية ضد " " في ، ورفع جميع العقوبات المفروضة على .وفي المقابل، تلتزم إيران برفع حصارها الفعلي عن ، وفرض رسوم تبلغ حوالي مليوني دولار لكل سفينة يتم تقسيمها مع ، على أن تستخدم حصتها من العائدات لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.من جانبه، وصف المقترح الإيراني بأنه "خطوة مهمة"، لكنه أضاف أنه "ليس جيدا بما فيه الكفاية"، معيدا التأكيد على تهديده بقصف البنية التحتية المدنية الحيوية في إيران إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بحلول الثامنة من مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي.وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الهجمات الجوية الجديدة قد تشل البلاد، مضيفا أن إعادة البناء قد تستغرق ، في تصعيد يرى خبراء قانونيون أنه قد يرقى إلى جرائم حرب.من جهتها، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المقترح يرفض وقف إطلاق النار ويؤكد ضرورة إنهاء دائم للحرب وفق اعتبارات طهران، معتبرة أن البلاد أظهرت تفوقها في الحرب بعد إغلاق المضيق وإسقاط طائرة أمريكية من طراز إف-15 إي، رغم إنقاذ لكلا الطيارين.وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت في 24 مارس الماضي مقترحا من 15 نقطة عبر باكستان، وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي بأنه "مفرط وغير عادي وغير منطقي"، قبل أن ترد طهران بقائمة من الاقتراحات المضادة تضمنتها وثيقة الاثنين.وفي تطور لافت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا تغييرا في النظام الإيراني بعد مقتل العديد من قادته، مضيفا أن تتعامل حاليا مع أشخاص أكثر ذكاء وحدة وأقل تطرفا.