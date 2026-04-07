قصف جوي يستهدف مقرات للحشد في القائم
المزيد
إيران تقدم مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب
دوليات
2026-04-07 | 04:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,285 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
قدمت
إيران
، مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني، في تطور دبلوماسي جاء قبل ساعات من مهلة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لشن هجمات جديدة على
طهران
.
وكشف مسؤولان إيرانيان كبيران أن المقترح يتضمن ضمانات بعدم مهاجمة
إيران
مجددا، ووقف الضربات الإسرائيلية ضد "
حزب الله
" في
لبنان
، ورفع جميع العقوبات المفروضة على
طهران
.
وفي المقابل، تلتزم إيران برفع حصارها الفعلي عن
مضيق هرمز
، وفرض رسوم تبلغ حوالي مليوني دولار لكل سفينة يتم تقسيمها مع
سلطنة عمان
، على أن تستخدم حصتها من العائدات لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.
من جانبه، وصف
ترامب
المقترح الإيراني بأنه "خطوة مهمة"، لكنه أضاف أنه "ليس جيدا بما فيه الكفاية"، معيدا التأكيد على تهديده بقصف البنية التحتية المدنية الحيوية في إيران إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بحلول الثامنة من مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الهجمات الجوية الجديدة قد تشل البلاد، مضيفا أن إعادة البناء قد تستغرق
100 عام
، في تصعيد يرى خبراء قانونيون أنه قد يرقى إلى جرائم حرب.
من جهتها، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المقترح يرفض وقف إطلاق النار ويؤكد ضرورة إنهاء دائم للحرب وفق اعتبارات طهران، معتبرة أن البلاد أظهرت تفوقها في الحرب بعد إغلاق المضيق وإسقاط طائرة أمريكية من طراز إف-15 إي، رغم إنقاذ
الولايات المتحدة
لكلا الطيارين.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت في 24 مارس الماضي مقترحا من 15 نقطة عبر باكستان، وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي بأنه "مفرط وغير عادي وغير منطقي"، قبل أن ترد طهران بقائمة من الاقتراحات المضادة تضمنتها وثيقة الاثنين.
وفي تطور لافت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا تغييرا في النظام الإيراني بعد مقتل العديد من قادته، مضيفا أن
واشنطن
تتعامل حاليا مع أشخاص أكثر ذكاء وحدة وأقل تطرفا.
مقالات ذات صلة
وكالة إرنا الإيرانية: طهران قدمت ردها لباكستان على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
10:32 | 2026-04-06
ايران تعلن استعدادها لدراسة مقترحات وقف الحرب
08:34 | 2026-03-15
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب على إيران
13:17 | 2026-03-11
كتلة نيابية تقدم مقترحين لزيادة جزء من الإيرادات غير النفطية في العراق
07:27 | 2026-01-10
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-07
إيران: سننظم الملاحة في مضيق هرمز وفق قوانيننا
08:46 | 2026-04-07
الحرب توقف 40% من صادرات اليوريا العالمية
08:42 | 2026-04-07
ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة
08:36 | 2026-04-07
الحرس الثوري الإيراني: دخلنا مرحلة جديدة من الحرب
07:26 | 2026-04-07
اسرائيل تعلن استهداف 7 جسور في جنوب لبنان
06:29 | 2026-04-07
اللحظات الأولى من الهجوم على القنصلية الإسرائيلية في تركيا (فيديو)
06:10 | 2026-04-07
