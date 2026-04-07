إيران: لن نفتح مضيق هرمز مقابل وعود فارغة

ونقلت رويترز عن مصدر إيراني ان" لن تفتح مقابل وعود فارغة".واضاف المصدر ان"باكستان تواصل توجيه الرسائل لكن لم تغير لهجتها".واكد انه"لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة التي تريد من أن تستسلم تحت الضغط"، مضيفا "إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون باب المندب أيضا".