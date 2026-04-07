البيت الأبيض ينفي عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران

وكان قد أكد الرئيس الاميركي ، اليوم الثلاثاء، أن التغيير الجذري والشامل للنظام في قد تحقق، وتسود عقول أكثر ذكاء وأقل تطرفا.وقال الرئيس الاميركي في تدوينة على منصة تروث وتابعتها ان "التغيير الجذري والشامل للنظام في إيران تحقق وتسود عقول مختلفة أكثر ذكاء وأقل تطرفا".وأضاف: "حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث"، مشيرا الى أن "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا".وتابع: "سنرى ما سيحدث هذه الليلة التي تعد إحدى أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد".