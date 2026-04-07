ترامب يدرس السيطرة على قطاع النفط الإيراني.. ما علاقة الصين

وذكرت الوكالة: "يعتقد عمليا بأن السيطرة على النفط تمنحه نفوذا على الساحة الدولية، لكن التركيز على قطاع النفط الإيراني مدفوع أيضا بعدة عوامل، من بينها إخضاع قطاع الطاقة في للنفوذ الأمريكي لتعزيز موقفه التفاوضي مع نظيره الصيني ".ووفقا لأحد المصادر، ناقش مسؤولون في ما يعتقدون أنه يشكل "ضعفا في نفوذ " نتيجة للعمليات الأمريكية في كل من فنزويلا والشرق الأوسط.وقالت متحدثة باسم في وقت سابق، إن ترامب يؤيد فكرة السيطرة على قطاع النفط الإيراني، لكنها أكدت عدم وجود خطط رسمية للقيام بذلك.وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على مع تكثيف الضربات المتبادلة، فيما يصعد ترامب تهديداته لإيران إذا لم تفتح هرمز، في وقت تسير مفاوضات غير مباشرة بفرص محدودة لوقف القتال.