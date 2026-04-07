في مصر.. السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا لرعاياها

وقالت السفارة في بيان أمني رسمي: "ننصح المواطنين الأمريكيين بمتابعة الأخبار بشكل مستمر تحسباً لأي تطورات إقليمية، وتوخي الحذر والبقاء على دراية تامة بمحيطهم"، وأضافت أن "الوضع الأمني في المنطقة يظل معقدا وقابلا للتغير السريع بسبب التوترات الشديدة".

وأشارت السفارة إلى أن السلطات المصرية توفر عموما حماية أمنية فعالة، إلا أن "المتطرفين والجهات الموالية لإيران أبدوا اهتماما بالتخطيط لشن هجمات في المنطقة وتنفيذها"، كما حذرت من احتمال أن "تستهدف والميليشيات المتحالفة معها جامعات في الشرق الأوسط".



وأكدت السفارة أنها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن تحذير للسفر إلى يظل عند المستوى الثاني "توخي الحذر الشديد" مع الحفاظ على تحذير "لا تسافر" إلى شمال ووسط وبعض مناطق .



وذكرت في تنبيهها الأمني لرعاياها أنه "عادةً ما تتواجد إجراءات أمنية في المواقع التي قد تكون أهدافا محتملة"، وتشمل: المواقع الدينية (المساجد، والكنائس، والأديرة، والحافلات المتجهة إليها)، والمباني الحكومية المحلية والمنشآت الدبلوماسية (السفارات)، والمواقع السياحية

مراكز النقل والمواصلات، ومراكز التسوق والمطاعم، والمنظمات الأجنبية والجهات التابعة للولايات المتحدة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، ونقاط التفتيش على الطرق، والمناطق الحضرية في القاهرة.



ويأتي هذا التحذير في سياق تصعيد عسكري وتوتر إقليمي حاد بين وإيران، شمل عمليات عسكرية متبادلة وتهديدات بضرب بنية تحتية حيوية.