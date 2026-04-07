البيت الأبيض يرد على دعوات عزل ترامب

ونقلت قناة "نيوز نيشن" عن قوله: "هذا أمر مثير للشفقة. الديمقراطيون يتحدثون عن عزل منذ ما قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أصلا".

وأضاف البيت الأبيض أن "الديمقراطيين في مختلون، وضعفاء، وغير فعّالين"، مؤكداً أن هذا هو السبب وراء وصول معدلات تأييدهم إلى مستويات تاريخية متدنية.



يأتي ذلك في وقت لا تقتصر فيه دعوات تفعيل التعديل 25 على الديمقراطيين فقط، بل هناك جناح داخل الحزب الجمهوري نفسه يدعو إلى ذلك أيضا، وتقول هذه الفئة من الجمهوريين إن الرئيس ترامب نكث بوعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء الحروب الجارية وعدم بدء نزاعات جديدة.



يذكر أن التعديل 25 من الدستور الأمريكي يتيح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إعلان عدم قدرة الرئيس على أداء مهام منصبه، مما يؤدي إلى نقل الصلاحيات مؤقتاً إلى نائب الرئيس.