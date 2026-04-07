الحزب الديمقراطي بالبرلمان الأميركي: ضرورة انعقاد المجلس فوراً والتصويت لإنهاء الحرب

وذكر الحزب في بيان، ان "تهديد بإبادة حضارة بأكملها يصدم الضمير ويستدعي رداً حاسماً من "، مبينا انه "على الانعقاد فوراً والتصويت لإنهاء الحرب المتهورة التي اختارها بإرادته قبل أن يزجنا في حرب عالمية ثالثة".واضاف "على مدى سنوات مكن الجمهوريون ترامب والتمسوا الأعذار لسلوكه الخطير والمتطرف للغاية لكن طفح الكيل"، مشيرا الى ان "رجالنا ونساؤنا في الزي العسكري وُضعوا في طريق الخطر في الشرق الأوسط".وتابع "أسعار البنزين ترتفع بشكل جنوني وتكلفة المعيشة في أميركا أصبحت خارجة عن السيطرة"، لافتا إلى أنه "يتم هدر مليارات الدولارات من أموال دافعي في حرب اختيارية متهورة".واكد انه "حان الوقت ليضع الجمهوريون في مجلس النواب الواجب الوطني فوق الولاء الحزبي وينضموا إلى الديمقراطيين في وقف هذا الجنون".