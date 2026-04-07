الكشف عن تقدم بمفاوضات أمريكا وإيران مع اقتراب مهلة ترامب
دوليات
2026-04-07 | 14:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
768 شوهد
أُحرز تقدم في الساعات الـ24 الماضية في المفاوضات بين
الولايات المتحدة
وإيران، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي ومصادر أخرى مطلعة.
لكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول موعد الساعة 8 مساءً بتوقيت
شرق الولايات المتحدة
الذي حدده
الرئيس دونالد ترامب
لا يزال يبدو مستبعدا.
وقال مسؤول أمريكي إن التفكير في
البيت الأبيض
تحول من "هل يمكننا الوصول إلى هناك؟" إلى "هل يمكننا الوصول إلى هناك بحلول الساعة 8 مساءً الليلة؟"، في إشارة إلى اقتراب الموعد النهائي.
وهدد
ترامب
بتدمير جسور ومحطات
الطاقة الإيرانية
إذا لم توافق
طهران
على فتح
مضيق هرمز
، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ستندثر حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود مرة أخرى. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". في المقابل، قالت
إيران
إنها سترد ضد منشآت الطاقة والمياه في دول
الخليج
.
وأرسلت إيران مقترحا مضادا إلى
الولايات المتحدة
عبر الوسطاء (باكستان ومصر وتركيا) يوم الاثنين، ورأى البيت الأبيض أنه "مشجع إلى حد ما"، وفقا لمسؤول أمريكي قال: "المقترح الأخير الذي تلقيناه لم يكن حقا ما أردناه، لكنه كان أفضل بكثير مما توقعنا"، ثم عمل الوسطاء مع الإيرانيين على التعديلات وإعادة الصياغة.
ويتم مناقشة مجموعة من تدابير
بناء الثقة
تركز على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل ضمانات بإنهاء الحرب، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار لمدة 45 يوما للسماح بمفاوضات بشأن صفقة أوسع، وقال مسؤول أمريكي: "كل شيء مجمع معا. هناك بالتأكيد حديث عن وقف إطلاق النار".
كما تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمر صحفي في بودابست عن قرب انتهاء الحرب، قائلا: "الكرة في ملعب إيران. الإيرانيون ليسوا أسرع المفاوضين.. لكننا نشعر بالثقة أنه يمكننا الحصول على رد من الإيرانيين بحلول الساعة 8 مساء. نأمل أن يكون الرد الصحيح".
فيما ذكرت صحف "وول
ستريت جورنال
" و"
نيويورك
تايمز" أن إيران قطعت الاتصال المباشر وتبتعد عن المفاوضات، نفت صحيفة "
طهران تايمز
" المملوكة للدولة هذه التقارير، كما لم تؤكد "أكسيوس" أي خطوة من قبل إيران لقطع المفاوضات. وتستمر المحادثات عبر وسطاء، مع وجود قناة اتصال مباشر بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
.
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات على مدى الساعات القليلة المقبلة حتى انتهاء مهلة ترامب، وسط تكهنات حول إمكانية تمديدها، كما فعل عدة مرات في الماضي. في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المتواصلة لليوم التاسع والثلاثين على التوالي.
أحدث الحلقات
من الأخير
الاطار يستنكر في جنح الليل..والعالم يعد الدقائق - من الأخير م٣ - حلقة ٧ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-07
من الأخير
الاطار يستنكر في جنح الليل..والعالم يعد الدقائق - من الأخير م٣ - حلقة ٧ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-07
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-07
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-07
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-07
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الاطار يستنكر في جنح الليل..والعالم يعد الدقائق - من الأخير م٣ - حلقة ٧ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-07
من الأخير
الاطار يستنكر في جنح الليل..والعالم يعد الدقائق - من الأخير م٣ - حلقة ٧ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-07
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
نشرة أخبار السومرية
٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-07
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-07
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-07
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
