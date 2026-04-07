الكشف عن تقدم بمفاوضات أمريكا وإيران مع اقتراب مهلة ترامب

لكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول موعد الساعة 8 مساءً بتوقيت الذي حدده لا يزال يبدو مستبعدا.

وقال مسؤول أمريكي إن التفكير في تحول من "هل يمكننا الوصول إلى هناك؟" إلى "هل يمكننا الوصول إلى هناك بحلول الساعة 8 مساءً الليلة؟"، في إشارة إلى اقتراب الموعد النهائي.



وهدد بتدمير جسور ومحطات إذا لم توافق على فتح ، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ستندثر حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود مرة أخرى. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". في المقابل، قالت إنها سترد ضد منشآت الطاقة والمياه في دول .



وأرسلت إيران مقترحا مضادا إلى عبر الوسطاء (باكستان ومصر وتركيا) يوم الاثنين، ورأى البيت الأبيض أنه "مشجع إلى حد ما"، وفقا لمسؤول أمريكي قال: "المقترح الأخير الذي تلقيناه لم يكن حقا ما أردناه، لكنه كان أفضل بكثير مما توقعنا"، ثم عمل الوسطاء مع الإيرانيين على التعديلات وإعادة الصياغة.



ويتم مناقشة مجموعة من تدابير تركز على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل ضمانات بإنهاء الحرب، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار لمدة 45 يوما للسماح بمفاوضات بشأن صفقة أوسع، وقال مسؤول أمريكي: "كل شيء مجمع معا. هناك بالتأكيد حديث عن وقف إطلاق النار".



كما تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمر صحفي في بودابست عن قرب انتهاء الحرب، قائلا: "الكرة في ملعب إيران. الإيرانيون ليسوا أسرع المفاوضين.. لكننا نشعر بالثقة أنه يمكننا الحصول على رد من الإيرانيين بحلول الساعة 8 مساء. نأمل أن يكون الرد الصحيح".



فيما ذكرت صحف "وول " و" تايمز" أن إيران قطعت الاتصال المباشر وتبتعد عن المفاوضات، نفت صحيفة " " المملوكة للدولة هذه التقارير، كما لم تؤكد "أكسيوس" أي خطوة من قبل إيران لقطع المفاوضات. وتستمر المحادثات عبر وسطاء، مع وجود قناة اتصال مباشر بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني .



ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات على مدى الساعات القليلة المقبلة حتى انتهاء مهلة ترامب، وسط تكهنات حول إمكانية تمديدها، كما فعل عدة مرات في الماضي. في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المتواصلة لليوم التاسع والثلاثين على التوالي.