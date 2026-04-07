الكويت تدين اقتحام قنصليتها في البصرة وتطالب باتخاذ إجراءات

أعربت ، مساء الثلاثاء، عن إدانتها لأعمال الاقتحام التي استهدفت قنصليتها العامة بمدينة في ، وطالبت باتخاذ إجراءات.







وأضاف البيان: "تؤكد دولة الكويت أن هذه الأفعال تمثل خرقا جسيما وصارخا لالتزامات جمهورية الدولية، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31)، التي تُلزم بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها".



وتابع البيان: "تحمّل دولة الكويت حكومة جمهورية العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها".



وشدد البيان على أنه "إذ تعيد دولة الكويت تأكيدها بأنها ليست طرفا في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة، تماشيا مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي والتزامها بمبادئ وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فإنها تنوه بأن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقوض أسس الثقة المتبادلة".



وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بقيام محتجين باقتحام في البصرة على خلفية سقوط صاروخ على دار سكنية في قرب الحدود العراقية الكويتية.