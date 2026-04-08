مصادر: خامنئي كان منخرطا في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار

وقالت المصادر إن "هذا التطور جاء في وقت كان فيه يهدد علنا بالإبادة الكاملة، بينما كانت هناك علامات على زخم دبلوماسي وراء الكواليس، حيث أمضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومسؤولو البنتاغون الساعات الأخيرة في الاستعداد لحملة قصف ضخمة على البنية التحتية الإيرانية، في ظل حالة من الارتباك حول نوايا الرئيس".وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصف الاقتراح الإيراني المكون من 10 نقاط بأنه " " في بداية يوم الاثنين، مما أدى إلى يوم "فوضوي" من التعديلات بوساطة باكستانية ومصرية وتركية، قبل أن يحصل الوسطاء على موافقة أمريكية على صيغة محدثة لوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وكان انخراط المرشد الأعلى الجديد في العملية سريا وشاقا، حيث كان يتواصل بشكل أساسي عبر "عدائين" يسلمون ملاحظات بسبب التهديد الإسرائيلي باغتياله، ووصف مصدران موافقته على إبرام صفقة بأنها "اختراق".وبحلول ظهر الثلاثاء، توصلت الأطراف إلى تفاهم عام حول هدنة لمدة أسبوعين، قبل أن يعلن الباكستاني شريف البنود ويدعو للقبول، في وقت كان فيه ترامب يتلقى اتصالات من حلفاء صقور يحثونه على الرفض.وتحدث ترامب مع نتنياهو للحصول على التزامه بوقف إطلاق النار، ثم مع المشير الباكستاني منير لإتمام الصفقة، قبل أن تعلن التزامها بوقف إطلاق النار وفتح للتنسيق مع قواتها المسلحة.وأشارت المصادر إلى أن نائب الرئيس جيه دي فانس سيقود الوفد الأمريكي في محادثات باكستان المقررة الجمعة، في مهمة تعتبر الأكثر أهمية في مسيرته السياسية، وسط فجوات كبيرة بين الرؤيتين الأمريكية والإيرانية قد تؤدي إلى استئناف الحرب.