المجلس الأعلى للأمن القومي: واشنطن التزمت باستمرار سيطرة إيران على هرمز وقبول التخصيب

وذكر المجلس في بيان، أن " التزمت من حيث المبدأ بعدم الاعتداء"، مشيراً الى ان " الولايات المتحدة التزمت باستمرار سيطرة على وقبول التخصيب".وتابع، أن "أميركا التزمت برفع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات ومجلس الحكام"، مبيناً أن "الولايات المتحدة التزمت بدفع تعويضات لإيران وسحب القوات القتالية الأميركية من المنطقة".وأكمل، أن "أميركا التزمت بوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية في "، لافتا الى ان "إيران ومجاهدو المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة وجهوا ضربات تاريخية للعدو".واردف، أن "إيران وجبهة المقاومة لقّنا أعداء البشرية درساً لا يُنسى بعد معركة تاريخية"، مختتماً أن "العدو في حالة انهيار ولم يعد أمامه سوى الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".