المجلس الأعلى للأمن القومي: واشنطن التزمت باستمرار سيطرة إيران على هرمز وقبول التخصيب
دوليات
2026-04-08 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
557 شوهد
السومرية نيوز
- دولي
أعلن مجلس الامن القومي الإيراني، اليم الأربعاء، عن التزام
الولايات المتحدة
من حيث المبدأ بعدم الاعتداء مرة أخرى.
وذكر المجلس في بيان، أن "
الولايات المتحدة
التزمت من حيث المبدأ بعدم الاعتداء"، مشيراً الى ان " الولايات المتحدة التزمت باستمرار سيطرة
إيران
على
مضيق هرمز
وقبول التخصيب".
وتابع، أن "أميركا التزمت برفع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات
مجلس الأمن
ومجلس الحكام"، مبيناً أن "الولايات المتحدة التزمت بدفع تعويضات لإيران وسحب القوات القتالية الأميركية من المنطقة".
وأكمل، أن "أميركا التزمت بوقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية في
لبنان
"، لافتا الى ان "إيران ومجاهدو المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة وجهوا ضربات تاريخية للعدو".
واردف، أن "إيران وجبهة المقاومة لقّنا أعداء البشرية درساً لا يُنسى بعد معركة تاريخية"، مختتماً أن "العدو في حالة انهيار ولم يعد أمامه سوى الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".
إيران: نفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز والخليج
06:43 | 2026-03-25
إيران: نفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز والخليج
06:43 | 2026-03-25
مجلس الأمن الدولي يخفق في إقرار مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز
11:49 | 2026-04-07
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته بشأن الملاحة في مضيق هرمز
11:32 | 2026-04-07
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟
محليات
38.5%
07:42 | 2026-04-07
هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟
07:42 | 2026-04-07
التربية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية
محليات
23.15%
12:29 | 2026-04-06
التربية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية
12:29 | 2026-04-06
للعراقيين.. إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً
محليات
21.63%
08:03 | 2026-04-06
للعراقيين.. إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً
08:03 | 2026-04-06
بيب غوارديولا يختار أفضل 6 لاعبين في التاريخ
رياضة
16.72%
07:07 | 2026-04-06
بيب غوارديولا يختار أفضل 6 لاعبين في التاريخ
07:07 | 2026-04-06
المزيد
اخترنا لك
نائب الرئيس الأمريكي: الإيرانيون وافقوا على فتح مضيق هرمز
05:53 | 2026-04-08
بري يحسم الجدل حول شمول لبنان بقرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة
05:46 | 2026-04-08
طهران تضع اللمسات الأخيرة لوفد "مفاوضات الجمعة"
05:29 | 2026-04-08
عقب إيقاف الحرب.. إيران تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز
04:55 | 2026-04-08
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية: عملياتنا ستستمر
04:51 | 2026-04-08
بعد اعلان وقف إطلاق النار.. انفجارات في مصفاة نفط جنوب إيران
04:44 | 2026-04-08
