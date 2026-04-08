واشنطن تشكر من ساهم في إطلاق سراح الصحفية الأمريكية التي اختطفت في العراق

وقال روبيو في بيان على منصة "إكس": "تعرب عن تقديرها لجهود ، ووزارة الحرب، والموظفين الأمريكيين عبر عدة وكالات، وكذلك لمجلس العراقي وشركائنا العراقيين، على مساعدتهم في تأمين إطلاق سراحها".وأضاف: "يعكس هذا الحل التزام الراسخ بسلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، أينما كانوا في العالم".وتابع روبيو: "في ظل ادارة الرئيس ، لن يتم التسامح مع الاحتجاز غير المشروع أو اختطاف المواطنين الأمريكيين. سنواصل استخدام كل الوسائل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم ومحاسبة المسؤولين".كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن "الارتياح لأن هذه المواطنة الأمريكية أصبحت الآن حرة، ونعمل على دعم مغادرتها الآمنة من ".يذكر أن المسؤول الأمني في كتائب " " العراقي، أبو مجاهد العساف كان قد أعلن أمس الثلاثاء، إطلاق سراح الصحفية الأمريكية.كما نشرت "كتائب حزب الله" في العراق اعترافات شيلي كيتلسون بعد الإعلان عن الإفراج عنها، حيث صرحت بأنها تلقت تدريبات استخبارية من قبل ضباط أمريكيين في سوريا العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر وكذلك في أوكرانيا.واختطفت كيتلسون من قلب العاصمة في أواخر مارس 2026 في ⁠بغداد وفقا لما نقل موقع "المونيتور".وقالت العراقية إن صحفية أجنبية اختطفت من قبل مجهولين وإنها ألقت القبض على أحد المتورطين أثناء عملية مطاردة.ووفقا لموقع "المونيتور" الذي ينشر مقالاتها: "تعرف كيتلسون وهي مواطنة أمريكية قضت سنوات في وتقيم حاليا في روما، بتقاريرها من مناطق النزاع في والعراق وسوريا".