"بلومبرغ": 800 سفينة عالقة في هرمز

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن مالكي السفن يسعون لإخراج أكثر من 800 سفينة عالقة في مياه .وأغلق فعليا منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية في نهاية شباط الماضي، والتي دفعت إلى تشديد سيطرتها عليه، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة.ومع تعذر ضمان سلامة آلاف البحارة وشحناتهم، بقيت السفن متوقفة على جانبي المضيق، وتباطأت حركة الملاحة بشكل كبير.وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء، توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل إعادة فتح المضيق.لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة، إذ تقول إنها وافقت على أسبوعين من المرور الآمن بالتنسيق مع قواتها ضمن "القيود التقنية"، بينما أعلنت فتح كامل وفوري وآمن، وليس من الواضح ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق بشأن الرسوم.كما أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق وقتا حتى في أفضل السيناريوهات.ففي أوقات السلم، كان يمر عبر المضيق نحو 135 سفينة يوميا، وهو رقم تراجع بشكل حاد.وتظهر بيانات شركة "كلبر" أن ناقلات الطاقة تشكل الجزء الأكبر من الأسطول العالق في الخليج، حيث يوجد حاليا 426 ناقلة تحمل النفط الخام والوقود المكرر، إضافة إلى 34 ناقلة غاز بترولي مسال و19 ناقلة غاز طبيعي مسال، فيما تحمل بقية السفن سلعا جافة مثل المنتجات الزراعية والمعادن أو الحاويات.ووفقا لبيانات المنظمة حتى نهاية اذار الماضي، فإن هناك نحو 20 ألف بحار مدني عالقون على متن هذه السفن وسفن الدعم الأخرى، ويواجهون نقصا في الإمدادات وإرهاقا وضغوطا نفسية متزايدة، بحسب تحذيرات .