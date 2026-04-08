الجيش الاسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية: عملياتنا ستستمر

– دولي

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، إنذارا لسكان مناطق الضاحية الجنوبية.

وقال الجيش في بيان نشرته وسائل اعلامية "على سكان المناطق في الضاحية الجنوبية الإخلاء الفوري".

واضاف "سنواصل استهداف بنى تحتية لحزب الله ونشدد على أن بقاء السكان في هذه المناطق يعرضهم للخطر".