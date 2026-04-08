طهران تضع اللمسات الأخيرة لوفد "مفاوضات الجمعة"

ونفى مصدر لوكالة "تسنيم" التقارير عن تحديد رئيس الوفد، مشيرا إلى دراسة أمانة والجهات الحكومية لكل الجوانب، مع وعد ببيان رسمي قريب. ونصح بتجنب التكهنات غير المؤكدة بسبب حساسية الوضع.من جهة أخرى، قالت وكالة "إسنا"، إن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى سيرأس الوفد، بينما يترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الجانب الأمريكي.ويشمل الاقتراح الإيراني، 10 بنود تغطي البرنامج النووي، أمن المنطقة، والعقوبات الأمريكية منذ 45 عاما.وفي ردود الفعل الإيرانية على هذا الأمر، قال بروجردي عضو لجنة إن كل الشروط مهمة وستدرج كتابيا في الاتفاق، مشيرا إلى أن باكستان ملتزمة كدولة مضيفة. وقال: "إذا فشلت المفاوضات، سنعود لسياسة الماضي".بدوره، عارف نائب الرئيس الإيراني بارك "النصر الاستراتيجي"، وأكد إعادة الإعمار الجهادي مع الحفاظ على القوة العسكرية "عصر إيران الجديد بدأ".أما محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، فذكر أن اضطرت لقبول الـ10 بنود بعد ثلاثة تراجعات، لكن "اليد على الزناد" حتى التحقق الكامل.وقال محسني رئيس إن الشعب أثبت عدم الاستسلام.أما علي نيكزاد نائب ، فقال إنه لا توقيع بدون الشروط العشر، مشيرا إلى أن لن يعود للوضع السابق.ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي الهدنة لأسبوعين رهنا بفتح هرمز، مع ترحيب إيراني مشروط يصفه بـ"النصر"، وسط تداول أسماء مثل دون تأكيد رسمي.