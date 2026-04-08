رئيس الحكومة اللبنانية: لا أحد يفاوض عن لبنان غير دولته

وأوضح سلام في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تقوم بواجباتها في هذا المجال، وهي تحشد كل إمكاناتها لإخراج البلاد من المأزق الذي وضع فيه بغير إرادته، رافضا الاستفاضة في الحديث عن الاتصالات الجارية لوقف إطلاق النار في لبنان.وفي بيان آخر قال سلام: "منذ اندلاع هذه الحرب التي فرضت علينا، كان همّنا الأول وقفها. ومع إعلان الاتفاق بين وإيران، بمساعٍ باكستانية مشكورة، نعمل على تكثيف اتصالاتنا وجهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان".وجدد التأكيد أنه "لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة ، ولا أحد غيرها، وذلك عبر مؤسساتها الدستورية، بما يصون سيادتها ومصالح شعبها"وجاء هذا التصريح في خضم الجدل الواسع الذي أثاره إعلان وقف إطلاق النار بين وإيران فجر اليوم الأربعاء، حول ما إذا كان الاتفاق يشمل الجبهة اللبنانية أم لا.وكان الباكستاني ، الوسيط الرئيسي في المحادثات، قد أكد أن الهدنة لمدة أسبوعين تشمل لبنان، فيما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك وأكد أن القتال سيستمر ضد .في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمليات البرية والقتال ضد حزب الله في لبنان، رغم وقف إطلاق النار مع .