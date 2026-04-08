صواريخ ومسيرات إيرانية تستهدف دولاً عربية.. ماذا تقول طهران؟

وقال المتحدث باسم العقيد الركن العطوان إن الدفاعات الجوية تتعامل منذ الثامنة صباحا مع هجمات إيرانية "معادية آثمة"، بينها 28 طائرة مسيرة استهدفت الأراضي .وأوضح أن القوات المسلحة اعترضت عددا كبيرا من المسيرات التي استهدف بعضها منشآت نفطية ومحطات طاقة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية النفطية ومحطات الكهرباء وتحلية المياه.من جهتها، شددت على ضرورة وقف ووكلائها فورًا للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول، مع التأكيد على ضمان حرية الملاحة في وفق اتفاقية قانون البحار لعام 1982.أما ، فقد أعلنت أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة نتيجة لاعتراض صواريخ باليستية وجوالة وطائرات مسيرة.وأكدت الوزارة استمرار منظومات الدفاع الجوي في الرصد والتصدي لهذه الهجمات، دون إعلان حصيلة نهائية للأضرار حتى الآن.وأكدت والإمارات أن قواتهما المسلحة تبذل كل الجهود لرصد واعتراض الهجمات الإيرانية وحماية المنشآت الحيوية، مع تحميل مسؤولية التصعيد والمطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة في .بدورها، قالت لقوة دفاع إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، استهدفت مملكة البحرين.