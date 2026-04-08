لبنان.. غارات غير مسبوقة على بيروت ومناطق الضاحية والجنوب والبقاع

واكدت سقوط عدد من الشهداء والجرحى في ، ولفتت إلى أن سيارات الاسعاف تهرع في كل باتجاه أماكن الاستهدافات.وقالت إن سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مناطق مختلفة في هي: دورس، ، الهرمل، الكرك، سهل طاريا، بشامون، حارة ، الصرفند، كيفون، سوق الغرب، دير ، بيروت، صور، ، انصار الشرقية، زفتا، حومين التحتا، جويا، بيسارية، الضاحية الجنوبية، بشامون، كورنيش المزرعة.من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه أنجز غارة جوية استهدفت نحو 100 مقر عسكري وبنية تحتية تابعة لحزب الله.وأكد الجيش أن هذه الغارات تعد أكبر عملية هجومية تشن على بنية التحتية منذ بدء عملية "زئير الأسد".