مجزرة إسرائيلية في لبنان.. عشرات القتلى والجرحى بالغارات الأخيرة

وذكرت وسائل إعلام سقوط أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن في أعنف غارات إسرائيلية على .وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، خلال 10 دقائق سلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب، شملت ، البقاع وجنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أنجز غارة جوية استهدفت نحو 100 مقر عسكري وبنية تحتية تابعة لحزب الله.وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات تعد أكبر عملية هجومية تشن على بنية التحتية منذ بدء عملية "زئير الأسد".