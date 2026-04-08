المستشفيات اللبنانية تغص بالضحايا بعد الغارات الاسرائيلية الاخيرة

ونقلت رويترز عن اللبناني، ركان ناصر الدين، قوله: إن "المستشفيات في بلدنا مكتظة بالضحايا".وأضاف أن "مئات الشهداء والمصابين سقطوا في مختلف أنحاء جراء الضربات (الإسرائيلية)".وكان قد أفاد الصليب الأحمر اللبناني اليوم الأربعاء بسقوط أعداد كبير من القتلى والجرحى في سلسلة الغارات الإسرائيلية الأخيرة العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على لبنان.واشارت وسائل إعلام الى "سقوط أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن في أعنف غارات إسرائيلية على لبنان".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، خلال 10 دقائق سلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب، شملت ، البقاع وجنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أنجز غارة جوية استهدفت نحو 100 مقر عسكري وبنية تحتية تابعة لحزب الله.وأكد أن هذه الغارات تعد أكبر عملية هجومية تشن على بنية التحتية منذ بدء عملية "زئير الأسد".