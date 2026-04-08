رضائي: رداً على العدوان في لبنان يجب وقف حركة السفن بهرمز فوراً

وقال رضائي، انه "رداً على العدوان على يجب وقف حركة السفن في هرمز فوراً"،مشيراً الى انه "يجب توجيه ضربة قوية وحاسمة لمنع عدوان الكيان على لبنان".وتابع، "إما وقف إطلاق النار في جميع الجبهات أو لا وقف لإطلاق نار في أي جبهة".