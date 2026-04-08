ترامب: لبنان لم يدرج ضمن الصفقة وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه

وقال في مقابلة مع قناة PBS عندما سُئل عن سبب استمرار تل أبيب في ضرب جارتها: "بسبب .. لم يتم إدراج في الاتفاق.. سيتم معالجة ذلك أيضا.. كل شيء على ما يرام".وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه استهداف مناطق لبنانية متفرقة مخلفة عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى رغم إعلان وقف إطلاق النار.وفي السياق، نفى الإسرائيلي أن يكون اتفاق وقف النار المؤقت مع يشمل لبنان أيضا.وأصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه أن "إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، شريطة أن تفتح إيران وتوقف إطلاق النار".وأضاف البيان: "تدعم إسرائيل الجهود الأمريكية لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وعدم تشكيلها تهديدا، سواء عبر الصواريخ أو الإرهاب، لأمريكا وإسرائيل ودول والعالم".ونفى مكتب أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت لبنان، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني .وفي سياق متصل، وصف ترامب الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها "مشادة معزولة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذا جزء من الاتفاق الجميع يعلم ذلك.. هذا خلاف منفصل.. حسنا؟.. عليك التحدث بشكل أسرع".واتفقت وإيران على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات .وأعلن ترامب عن الاتفاق في وقت متأخر من ⁠مساء الثلاثاء قبل ساعتين فقط من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لفتح مضيق هرمز وإلا ستواجه تدمير "حضارتها بأكملها".